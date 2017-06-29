Богомол пообіцяв зробити все можливе, аби знайти вбивць випускниці з Тернопільщини

29/06/2017 Розмір тексту:

Сорок п’ять хвилин 29 червня міжнародна траса М-19 неподалік селища Вишнівець була перекрита. Місцеві мешканці вимагали від працівників поліції термінового розкриття вбивства сімнадцятилітньої дівчини. Люди стверджували, що правоохоронці недостатньо прикладають зусиль, аби знайти кривдника випускниці.

Близько п’ятдесяти людей вийшло в районі восьмої години ранку на трасу, яка йде через селище на Рівне, і безперервно переходили дорогу, тим самим блокуючи проїзд. Частина транспорту об’їжджала зі сторони Кременця, інші намагалися проїхати польовими дорогами. Проте маршрутки, автобуси та вантажівки стояли і чекали.

На місце перекриття виїжджали керівник ГУНП області Олександр Богомол, його заступник Степан Яцух та очільник місцевого відділення поліції Віталій Присяжнюк.

Олександр Богомол спілкувався з людьми, вислухав їхні вимоги та побажання. Він пояснив пікетувальникам, що будь-які деталі щодо розкриття вбивства розголошувати правоохоронці не мають права, оскільки це може зашкодити слідству.

Зустрівся головний поліцейський краю і з родиною загиблої дівчини. Олександр Богомол пообіцяв зробити усе можливе, аби винні були покарані. Сім’я випускниці матиме доступ до ходу розслідування і їм в першу чергу повідомлятимуть усі деталі справи.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол звертається до усіх, хто щось бачив чи чув, хто проїжджав повз місце злочину і має в автівках відеореєстратор, допомогти слідству та повідомити будь-яку інформацію за номерами телефонів у Збаражі:(068) 346-73-46, (096) 490-54-40, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23.

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