Богомол перевірить чортківських поліцейських, які “нюхали” водіїв. ВІДЕО
1 жовтня в соціальній мережі «Фейсбук» один з дописувачів поширив інформацію про незаконні дії поліцейських у райцентрі Чортків.
У дописі вказано, що працівники поліції незаконно зупиняють водіїв на одній з вулиць райцентру, також надається відео з відеореєстратора.
Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол призначив службове розслідування. Працівники інспекції по особовому складу виїхали до Чорткова з перевіркою, яка надасть правову оцінку діям працівників поліції. ЇЇ результати будуть висвітлені на сайті, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Нагадаємо, на роботу поліцейських у Чорткові поскаржився у “Фейсбуці” Андрій Боднарчук. Він повідомив, що правоохоронці зупиняле кожне авто, яке проїжджало повз них, і “нюхали” водіїв. Чоловік додав відео з реєстратора автомобіля, яке це підтверджує.
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Коментарі (1)
Саша04/10/2017
Добре роблять, що зупиняють, а то в нашому місті вечером пяний на пяному їздить, аж стирашно випустити дітей на вулицю. Я б поставила навколо Чорткова не 1 екіпаж, а 10 зі всіх сторін.