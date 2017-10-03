Богомол перевірить чортківських поліцейських, які “нюхали” водіїв. ВІДЕО

03/10/2017 Розмір тексту:

1 жовтня в соціальній мережі «Фейсбук» один з дописувачів поширив інформацію про незаконні дії поліцейських у райцентрі Чортків.

У дописі вказано, що працівники поліції незаконно зупиняють водіїв на одній з вулиць райцентру, також надається відео з відеореєстратора.

Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол призначив службове розслідування. Працівники інспекції по особовому складу виїхали до Чорткова з перевіркою, яка надасть правову оцінку діям працівників поліції. ЇЇ результати будуть висвітлені на сайті, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, на роботу поліцейських у Чорткові поскаржився у “Фейсбуці” Андрій Боднарчук. Він повідомив, що правоохоронці зупиняле кожне авто, яке проїжджало повз них, і “нюхали” водіїв. Чоловік додав відео з реєстратора автомобіля, яке це підтверджує.