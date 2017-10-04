Близько трьохсот юнаків з Тернопільщини відправлять до війська

04/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині стартував строковий призов на службу в армію. До війська кличуть юнаків від двадцяти до двадцяти семи років. А загалом призов охоплює і вісімнадцятирічних, проте на службу їх не відправлятимуть.

В області – понад двадцять тисяч призовників, – розповідають в обласному військовому комісаріаті. Вони отримуватимуть повістки. Але, відповідно до планового завдання, до війська відправлять три сотні хлопців.

«Ми наголошуємо, кожен юнак, який отримав повістку зобов’язаний з’явитися до військкомату. Якщо повістка не прийшла, а юнак призовного віку, він повинен теж прийти до військкомату. Виклик ще не означає відправлення на службу. У рамках організації призову в районах області створені призовні комісії. Виклику підпадає понад 20 тисяч призовників. Але відправка до війська охопить до 300 осіб. Перша відправка до війська планується на десяте жовтня», – каже в. о. військового комісара Тернопільського облвійськкомату полковник Леонід Нечепорук.

В обласному військкоматі нагадують: відстрочка від призову на строкову військову службу може надаватись призовникам за сімейними обставинами, станом здоров’я, або ж для здобуття вищої освіти. Строковики участі у бойових діях не братимуть. Їх направлять до військових навчальних центрів.

Софія Романська