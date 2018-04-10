“Бляхарі” проти поліції: у Тернополі десятки молодиків не дали силовикам забрати дороге Infiniti. ВІДЕО

09/04/2018 Розмір тексту:

Близько двох десятків провохоронців і понад 30 чоловіків спортивної статури зібрались на вулиці 15 Квітня, 35 через авто марки “Infiniti”.

Працівники виконавчої служби вилучали транспортний засіб, друзі власника – першкоджали. Через це оперативники викликали патрульних, пише 0352.ua.

Віддавати елітне авто власник не хотів. Тож, аби завадити працівникам виконавчої служби забрати транспорт, вочевидь, покликав друзів. Адже вже за декілька хвилин до будинку під’їхали автівки на іноземній реєстрації. Близько десяти “євроблях” заблокували виїзд та авто правоохоронців. Перед капотом “Infiniti” також припаркували машину. За діями правоохоронців спостерігали близько тридцяти хлопців спортивної статури.

У прес-службі ГУНП у Тернопільській області “МедіаТОРу” підтвердили, що на місці справді працювала виконавча служба. Правоохоронці вилучали автівку марки“Infiniti”, стосовно якої ведеться провадження.

Зазначимо, що автомобіль, який мали вилучити у власника, наступного дня залишився стояти на тому ж місці.