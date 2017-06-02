Блокпости, металошукачі та поліцейські з собаками: біля міськради коїться щось неймовірне. ФОТО

02/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 2 червня, щоб потрапити до Тернопільської міської ради або просто пройти вулицею Листопадова, де власне розташована будівля міської ради, потрібно витримати процедуру обшуку на імпровізованих блокпостах.

Так, на сьогоднішній день в чергове перенесли (перепризначили) сесію міської ради, адже до того вона вже тричі поспіль не відбувалася. Все через те, що у трьох депутатів – Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького, яких виключили з ВО «Свобода», вимагають скласти депутатські мандати у міській раді.

Задля цього щоразу під міською радою збирається натовп з гучними закликами й наполегливими вимогами. Охорону громадського порядку здійснюють поліцейські. І чим далі, тим більше поліції залучають до даного дійства.

Зокрема, сьогодні дійшло вже до того, що вулиця Листопадова повністю перекрита. З обох боків стоять патрульні машини, а трохи далі дорога обгороджена парканом. Зробили лише вузенький вхід та вихід, які, власне, слугують блокпостами.

Там, поліцейські з вівчарками й металошукачами просять всіх перехожих надати для перевірки сумки на наявність заборонених предметів.

Біля самої ж міської ради близько півсотні правоохоронців з представниками Нацгвардії. А біля входу у міську раду чергують молоді люди у темних футболках з написами «Ми на своїй Богом даній землі».

Не виключено, що сесія Тернопільської міської ради сьогодні знову не відбудеться…

Галина Тиха, Галас