Блокада Донбасу: тернопільський нардеп показав, як силовики відкрили вогонь. ВІДЕО
Сьогодні близько 16:30 поліцейські зупинили на блокпосту біля Костянтинівки колону на чолі з нардепом Тарасом Пастухом.
Про це «Громадському радіо» повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман. За її словами, до блокпосту поліції під’їхала група приблизно з 50 людей.
«Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на «блокпості. Громадяни відсунули огороджувальні плити та намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпості», — зазначила Шиман.
За її словами, один з протестувальників приснув в обличчя поліцейському сльозогінний газ з балончика. Правоохоронець з опіком очей у лікарні.
Силовики зробили кілька пострілів у повітря. Наталя Шиман додала, що поліція нікого не затримувала.
Поліція оприлюднила відео інциденту. На запису чутно ненормативну лексику.
У групі протестуючих був нардеп від «Самопомочі» Тарас Пастух. Він також опублікував відео — як один один з поліцейських наставив автомат на людей.
Потім, стверджує депутат, поліція почала стріляти в повітря над головами протестувальників. Один силовик, за словами Тараса Пастуха, просив дозволу відкрити вогонь на поразку.
І знову співаєм гімн. Спочатку – під дулом автоматів беркутні Януковича на Майдані, потім – зелених чоловічків в Криму, і сьогодні – у Костянтивці, вже нових "захисників", які ганьблять поліцію своєю ненавистю до українців і бажанням розстріляти тих, хто воював і продовжує воювати за нашу Незалежність у неназваній російсько-українській війні.Дві хвилини цього відео про те, в якій країні ми сьогодні живемо
Опубліковано Тарасом Пастухом 15 березень 2017 р.
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Коментарі (9)
ігор16/03/2017
утилізація украінців в діі
папа римський16/03/2017
порошенко з самопоміччю домовилися, попили чайку,попереду продаж землі,це вистава правлячих партій де украінцям місця нема
MAUZER16/03/2017
Вже час жити своїм розумом, а то ми все ведемось на когось. Не буває добрих царів, бояр, намісників та інших. НЕ БУВАЄ! Якщо ми всі разом невзмозі прийняти хоч якесь рішення – то це рішення, 100% нам не вигідне, нав’яжуть зі сторони. Колективний розум це не щось монолітне, це складна схема, у якій думає кожний, найменший “гвинтик”, а потім все об’єднується в ціле ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ! Недаремно існує приказка: “Хочеш мати результат – дій сам”. Хочемо мати результат – повинні діяти самі, а не чекати поки за нас це зробить Пастух,Головко, Парасюк, порошенко, чи хтось інший. Ніхто для нас нічого доброго не зробить, лише Ми самі! Моя думка і так намагаюсь жити. Важко, але поки що живу.
помідор16/03/2017
нищить і це гірка правда,зараз землю будуть продавати,як на мене це змова порошенка з самопоміччю,вони там чай пили і план визрів давайте лохів украінців розводити, як на мене все одно хто з ким торгуе,все одно землю разом будуть дерибанити, шкода ,але це змова,це особиста моя думка я можу помилятися ,
Правда16/03/2017
Не підтримую дії Пастуха на сто процентів, але те, що клан Порошенка нищить українську націю це факт і торгує на крові людей це також факт, а дії самопомочі це ноль з діями влади.
я16/03/2017
самопоміч втопить галичину в крові,в нас почнеться то що на донбасі, не ведіться на бандитів,це план розколу краіни і фактично демонтаж іі, я не хочу стати частиною польщі , при всій повазі до поляків, не хочу
Громадянин16/03/2017
Долбойоби і провокатори!!!НЕМОЖЕТЕ НОРМАЛЬНО ПО-ЛЮДСЬКИ СІСТИ І ДОМОВИТИСЯ!!! Перестіляйтесь поміж себе,а москалики будуть раді!!!А на що тоді простим людям сподіватися???
лена16/03/2017
тарас пастух не наш герой,закон мае бути для всіх,він буде ходити на роботу як всі
Анонімний16/03/2017
він нічого не зробив для тернополя, багатий, мае будиночок під киевом,файно жив і дплі хоче ,чуе носом що його розкуркулять от і втрачати не хоче,це не народний герой а розбійник, не ведіться тернополяни на заклики самопомочі, він депутат і нічого спільного з простим людом не мае