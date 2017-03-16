Блокада Донбасу: тернопільський нардеп показав, як силовики відкрили вогонь. ВІДЕО

15/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні близько 16 : 30 поліцейські зупинили на блокпосту біля Костянтинівки колону на чолі з нардепом Тарасом Пастухом.

Про це «Громадському радіо» повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман. За її словами, до блокпосту поліції під’їхала група приблизно з 50 людей.

«Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на «блокпості. Громадяни відсунули огороджувальні плити та намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпості», — зазначила Шиман.

За її словами, один з протестувальників приснув в обличчя поліцейському сльозогінний газ з балончика. Правоохоронець з опіком очей у лікарні.

Силовики зробили кілька пострілів у повітря. Наталя Шиман додала, що поліція нікого не затримувала.

Поліція оприлюднила відео інциденту. На запису чутно ненормативну лексику.

У групі протестуючих був нардеп від «Самопомочі» Тарас Пастух. Він також опублікував відео — як один один з поліцейських наставив автомат на людей.

Потім, стверджує депутат, поліція почала стріляти в повітря над головами протестувальників. Один силовик, за словами Тараса Пастуха, просив дозволу відкрити вогонь на поразку.