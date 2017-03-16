Блокада Донбасу: тернопільський нардеп показав, як силовики відкрили вогонь. ВІДЕО
Сьогодні близько 16:30 поліцейські зупинили на блокпосту біля Костянтинівки колону на чолі з нардепом Тарасом Пастухом.
Про це «Громадському радіо» повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман. За її словами, до блокпосту поліції під’їхала група приблизно з 50 людей.
«Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на «блокпості. Громадяни відсунули огороджувальні плити та намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпості», — зазначила Шиман.
За її словами, один з протестувальників приснув в обличчя поліцейському сльозогінний газ з балончика. Правоохоронець з опіком очей у лікарні.
Силовики зробили кілька пострілів у повітря. Наталя Шиман додала, що поліція нікого не затримувала.
Поліція оприлюднила відео інциденту. На запису чутно ненормативну лексику.
У групі протестуючих був нардеп від «Самопомочі» Тарас Пастух. Він також опублікував відео — як один один з поліцейських наставив автомат на людей.
Потім, стверджує депутат, поліція почала стріляти в повітря над головами протестувальників. Один силовик, за словами Тараса Пастуха, просив дозволу відкрити вогонь на поразку.
І знову співаєм гімн. Спочатку – під дулом автоматів беркутні Януковича на Майдані, потім – зелених чоловічків в Криму, і сьогодні – у Костянтивці, вже нових "захисників", які ганьблять поліцію своєю ненавистю до українців і бажанням розстріляти тих, хто воював і продовжує воювати за нашу Незалежність у неназваній російсько-українській війні.Дві хвилини цього відео про те, в якій країні ми сьогодні живемо
Опубліковано Тарасом Пастухом 15 березень 2017 р.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...