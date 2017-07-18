Бліхар позбувся “крісла” у віконному бізнесі

17/07/2017 Розмір тексту:

Виконуючим обов’язки директора товариства “Тервікнопласт”, яке виробляє віконні конструкції під маркою Вікнар’off, призначено Надію Ковальчук. Право підпису фінансових документів від імені товариства отримав Сергій Захарчишин.

Про це свідчать відкриті дані єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Натомість посади директора товариства позбувся екс-кандидат у мери Тернополя Володимир Бліхар. Частка його матері Бліхар Тетяни у товаристві “Тервікнопласт” зменшилася вдвічі – з 2 237 783 грн до 1 118891 грн. У відсотковому відношенні – з 47,35% статутного фонду до 23,68%. Натомість партнери Бліхарів по віконному бізнесу – родина забудівника Василя Лила і його синів збільшила свою участь у товаристві з 52% до більше ніж 75%.

Очевидно, у такий спосіб завершилася дискусія впливових родин Тернополя щодо оперативного контролю над спільним бізнесом. Нагадаємо, що в останні роки його здійснював Володимир Бліхар. За однією з версій, яка ходить по місту, у Лила були серйозні претензії до менеджменту, який було довірено Бліхару-молодшому. Власне, через це родина Лила вирішила повернути повний контроль над бізнесом. Наслідком цього став викуп Лилами половини з 47,35% частки товариства, яка належала Тетяні Бліхар, та зміна директора товариства.

Чи отримав екс-директор фабрики за свою діяльність якісь відкупні наразі невідомо. В будь-якому випадку сторони триматимуть це під секретом. Бізнес мав чималий кредитний портфель. За різними розрахунками, вартість віконного бізнесу оцінювалася у кілька мільйонів доларів.