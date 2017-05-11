Б’є – значить любить: у Тернополі юнак відправив дівчину в нокдаун

11/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі медики швидкої надавали допомогу 19-річній дівчині, яку невдало “штовхнув” хлопець.

Інцидент трапився у понеділок, 8 травня, близько одинадцятої години вечора на вулиці Макаренка, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закриту травму грудної клітки, перелом ребер справа, закриту травму правого колінного суглоба. Дівчину доставили у лікарню швидкої допомоги.