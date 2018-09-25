Бізнес Тернопільщини отримає кредити під 7,5% річних в гривнях

25/09/2018 Розмір тексту:

З 23 вересня 2018 року розпочинає діяти програма часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва, яка дає змогу отримати кредит за відсотковою ставкою 7,5% річних в гривнях.

«Такі кредити стали доступними завдяки тому, що обласна державна адміністрація спільно з Німецько-українським фондом розробила відповідний механізм – Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва» – говорить голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. (документ доступний для ознайомлення на офіційному веб-сайті Тернопільської ОДА в банері “Підтримка бізнесу” за посиланням: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/26830.htm)

«На відшкодування відсотків за такими кредитами з обласного бюджету до кінця 2018 року виділено 900 тис. грн., я переконаний, що депутатський корпус обласної ради підтримає виділення значно більшої суми коштів на 2019 рік, аби кожен охочий представник бізнесу мав можливість скористатися програмою відшкодування» – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Хто може претендувати на часткове відшкодування?

Кредитуватися будуть суб’єкти малого та середнього підприємництва, які зареєстровані на території Тернопільської області і здійснюють в межах регіону господарську діяльність, основний вид якої відповідає вимогам Порядку за встановленими основними напрямками, зокрема: сільське господарство, харчова та переробна промисловість, готельний та ресторанний бізнес, IT та телекомунікації, інформаційні послуги (детально – Додаток 3 до Порядку).

Що потрібно для отримання часткового відшкодування?

Підприємцю достатньо звернутися до банку-партнера НУФ – ПАТ «KredoBank» або АБ «УКРГАЗБАНК» та підписати кредитну угоду.

Яка максимальна сума кредиту?

Максимальна сума кредиту для суб’єкта малого та середнього підприємництва – 100 тис. євро. Кредити надаються виключно в національній валюті. Участь позичальника у фінансуванні об’єкту кредитування – не менше 20%.

Який строк часткового відшкодування?

Максимальний строк здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків не повинен перевищувати перші 24 місяці.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

За отриманням детальної інформації щодо отримання кредитів звертайтесь в банки-партнери НУФ:

відділення ПАТ «KredoBank»:

м. Тернопіль вул. Дружби,3, тел. (0352) 47 52 93; (0352) 43 00 43; (068) 084 70 09; електронна адреса: subtelnyi@kredobank.com.ua

відділення АБ «УКРГАЗБАНК»:

м. Тернопіль, вул. Франка І.,23), тел: (0352) 47-60-31 (32, 40), tkondratenko@ukrgasbank.com

м. Тернопіль, вул. Замкова, 9), тел: (0352) 52-02-25, ymykhasiv@ukrgasbank.com

м. Чортків, вул. С. Бандери , 8 а), тел:(03552) 2-13-10, 2-06-33, 2-04-17 aprosyniuk@ukrgasbank.com

м. Борщів, вул. Гетьмана Мазепи,7), тел: (03541) 2-39-40 (41,42) mriznychok@ukrgasbank.com

За отриманням детальної інформації щодо відшкодування відсоткових ставок за кредитами звертайтесь до Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва (м.Тернопіль, вул.Грушевського, 8, каб. 837 тел. (0352) 25-25-85, (098) 648-60-86; електронна адреса: ternopil.vrp@gmail.com.