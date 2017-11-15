“Біометричний ажіотаж” на Тернопільщині пішов на спад

15/11/2017 Розмір тексту:

Понад вісімдесят тисяч біометричних паспортів видали цього року жителям Тернопільщини. Ажіотаж навколо питання дещо зменшився, – кажуть у головному управлінні державної міграційної служби області. Проте чекати на отримання документа жителям краю доводиться до трьох місяців.

Тернополянка Олена Юрик звернулася за оформленням біометричного паспорта ще в липні, проте документ жінки донині неготовий. «Я вже надію втратила, що його отримаю. Коли зверталася, подавала документи, був сезон відпусток, але мені паспорт до тої пори не зробили, хоча той сезон давно закінчився. Така ситуація майже в усіх, хто робив звичайний, нетерміновий паспорт».

Кількість зверенень за біометричними паспортами восени дещо зменшилася, кажуть фахівці державної міграційної служби області. А ще чимало людей забуває вчасно забирати готові біометричні документи.

Жителів краю запевняють, що всі, кому затримують видачу документів, отримають їх до кінця року.

Софія Романська