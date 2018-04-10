Біля “Збруча” – серйозна аварія. ВІДЕО

10/04/2018 0
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У Тернополі на перехресті Живова та Шептицького сьогодні близько обіду не розминулись два автомобілі.

Як пишуть користувачі у Facebook, водії, очевидно, проігнорували жовте світло.

– На одному автомобілі жінка, і в обох – малі діти, куди так поспішати, – пише Петро Беріт під відеоаварії.

Як пише автор відео, усі залишись живі. Лише мали зайві проблеми у святковий день.

Фото та відео із допису Святослава Журовського

Джерело: Терен

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