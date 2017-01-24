Біля Збаразького кільця зіткнулися автомобілі. ФОТО

24/01/2017 0
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ДТП на вул. 15 Квітня біля Збаразького кільця за участі Honda Civic і Daewoo сталось 23 січня близько 21.15.

– Водій Honda виїхав на зустрічну і допустив зіткнення з Daewoo, – коментують у прес-службі поліції.

Зі слів 34-річного водія Honda, він виїхав на зустрічну, щоб уникнути зіткнення з третім авто, що порушив правила дорожнього руху, а саме виїжджав з заправки і здійснив поворот ліворуч, при цьому перетнувши подвійну суцільну.

Водія  Honda з травмами забрала швидка. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП, пише “20 хвилин“.

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