Біля Яворівського полігону загинув військовий з Тернопільщини

15/12/2017 0
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На автодорозі Львів-Краковець, поблизу м. Яворів Львівської області, водій автомобіля «Опель Сінтра» на смерть збив 23-річного військовослужбовця-контрактника.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає Вголос.

Трагедія трапилась вчора, 14 грудня, о 03:20 год. Як повідомляється, військовий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.  Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

«Загиблий, 1994 року народження, житель с. Качанівка Підволочиського району Тернопільської області», – йдеться у повідомленні.

Причини події  з’ясовуються.

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