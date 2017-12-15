Біля Яворівського полігону загинув військовий з Тернопільщини

15/12/2017 Розмір тексту:

На автодорозі Львів-Краковець, поблизу м. Яворів Львівської області, водій автомобіля «Опель Сінтра» на смерть збив 23-річного військовослужбовця-контрактника.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає Вголос.

Трагедія трапилась вчора, 14 грудня, о 03:20 год. Як повідомляється, військовий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

«Загиблий, 1994 року народження, житель с. Качанівка Підволочиського району Тернопільської області», – йдеться у повідомленні.

Причини події з’ясовуються.