Біля вокзалу нарешті ліквідували стихійне сміттєзвалище (Фото)

19/09/2018 Розмір тексту:

Працівниками ПП “Східний масив” спільно із працівниками ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль” ліквідовано сміттєзвалище по вулиці Вояків дивізії “Галичина”, яке виникло внаслідок несанкціонованого викидання відходів невідомим особами. А згодом хтось ще й підпалив сміттєві баки.

Василь Орденас, директор ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль” каже, що впродовж двох тижнів працівники ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль” з контейнерів на вулиці Вояків Дивізії «Галичина» вивезли чотири повні машини «негабаритки».

– Очевидно, що хтось розбирає старий будинок чи сарай в Старому Парку і вивозить сюди відходи, адже серед них вікна, двері, крокви, мішки з цементом та цеглою та інше будівельне сміття. Крім того, відходи сюди несуть чи не всі жителі приватного сектору, а це і обрізане гілля, і городина, і звичайне хатнє сміття. Контейнери розраховані лише на тих жителів, які живуть у багатоповерхівках і мають укладені угоди з перевізником ДП “Фірма Альтфатер Тернопіль”, і, відповідно, оплачують за послугу з вивезення сміття. Зафіксовані випадки, коли просто проїжджають повз машини із прилеглих сіл і викидають сюди пакети з сміттям. Днями навіть дійшло до бійки, бо жителі одного з будинків впіймали такого безсовісного водія. Неодноразово ми блокували такі транспортні засоби, але довести вину водія і те, що він викинув сміття складно. Часто відходи сюди вивозять ті хто подає оголошення «вивезу будівельне сміття». На Малашівецьке сміттєзвалище приватні машини не пускають, тому «бізнесмени» собі знайшли «точку» у самому центрі Тернополя, розказує директор підприємства. Тому Василь Орденас просить не фотографувати саме сміття, а фотографувати транспортні засоби та їх номерні знаки, які викидають його та звертатися до поліції, а також інформувати УЖКГ та ТМР. Впродовж завтрашнього дня знову вивезуть всі відходи, однак чистота біля контейнерів буде тимчасовою – на день чи два, констактує він.

Слова Василя Орденаса підтвердила заступник директора ПП «Східний масив», двірники якого здійснюють прибирання майданчика під мостом, де стоять контейнери, а також обслуговують будинки Шопена, 3, 1 Паркова, 2, 4, Довга, 9, 10, 12, 11. Надія Пенкна зазначила, що сьогодні їй повідомили, про те що сміття накопичилося внаслідок проведення ремонту у приватному будинку на вулиці Татарська, 19. – Мешканці винесли все своє сміття на тротуар. Майстер відділу шляхів змусила прибрати ці відходи, оскільки тротуари там прибирає місто. Господарі вночі все сміття вивезли під міст, що і зафіксувала майстер відділу шляхів. Про це правопорушення вже надісланий лист-повідомлення до муніципальної поліції, – розповідає Надія Пенкна. – Разом з тим, дуже частими є випадки, коли жителі села Біла, наприклад, просто їдуть в Тернопіль по своїх справах, пригальмовують під мостом і викидають свої відходи навіть не у контейнери, а поблизу них. Я особисто не раз бачила такі випадки, робила зауваження, двірник, який там прибирає, також. Але результату це не дає.

Відтак, працівниками обох підприємств докладено чимало зусиль, щоб очистити дану ділянку та вивезти накопичені відходи. Та чи надовго тут порядок – не відомо.