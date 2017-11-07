Біля відомого бару могла статися трагедія з жертвами

07/11/2017 0
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В селі Дружба, що на Тернопільщині, в лісі поблизу бару „Лісова пісня” було виявлено протитанкову міну ТМІ-42 та артснаряд 76 мм часів війни. 

На щастя, піротехнікам вдалося вилучити небезпечні знахідки, повідомляє Тернопільська липа.

Уже наступного дня “подарунки минулого” було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

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