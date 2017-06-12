Біля “Універсаму” капітально ремонтують дорогу. ФОТО

12/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі на просп.Злуки (біля зупинки «Універсам») триває поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, за сприятливих погодних умов, роботи на даній ділянці будуть завершені сьогодні.

Ремонт цієї ділянки проводився методом холодного ресайклінгу з регенерацією основи, яка включає фрезерування асфальтобетонного покриття, добавлення в’язучих та сипучих матеріалів (щебінь, цемент) на основі лабораторних досліджень, регенерацію добавлених матеріалів за допомогою спеціальної машини, стабілізацію матеріалів та влаштування асфальтобетонного покриття.

«Капітальний ремонт ділянки на пр. Злуки проводиться від зупинки громадського транспорту до світлофорного об’єкту та поточним ремонтом від транспортної розв’язки вулиць Злуки – Тарнавського – Є.Коновальця – Галицька до зупинки, – розповідає очільник Тернополя. – Загалом цього року у Тернополі методом холодного ресайклінгу вже відремонтовано понад 14,5 тис. м2 дорожнього покриття».