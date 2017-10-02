Біля центрального ринку у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами. ФОТО

02/10/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 2 жовтня, у Тернополі на вулиці Живова трапилася аварія. На щастя, обійшлося без жертв.

Там зіткнулися мікроавтобус марки Mercedes та маршрутка «Еталон», повідомляє Терен. Потерпілих в аварії немає. Однак самі автомобілі зазнали незначних ушкоджень. Подробиці інциденту наразі встановлюються патрульні поліцейські.

Фото Управління патрульної поліції Тернополя