Біля центрального ринку у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами. ФОТО

02/10/2017 0
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Сьогодні, 2 жовтня, у Тернополі на вулиці Живова трапилася аварія. На щастя, обійшлося без жертв.

Там зіткнулися мікроавтобус марки Mercedes та маршрутка «Еталон», повідомляє Терен. Потерпілих в аварії немає. Однак самі автомобілі зазнали незначних ушкоджень. Подробиці інциденту наразі встановлюються патрульні поліцейські.

Фото Управління патрульної поліції Тернополя

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