Біля центрального ринку частково перекрили рух транспорту

26/06/2018 0
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На вулиці Стадникової частково перекрито рух через влаштування мереж водовідведення.

До 23 липня у Тернополі на вулиці Стадникової буде частково перекрито рух автотранспорту у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту – влаштування мереж водовідведення.

На вказаній ділянці дороги буде здійснена повна заміна водопровідних та каналізаційних мереж. Оскільки ремонт буде здійснюватися на вулиці у приватному секторі, то рух автотранспорту буде перекритий частково, аби мешканці прилеглих будинків мали можливість заїзду на власні території.

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