Біля Тернополя зловили “на гарячому” жінку, яка палила очерет. ФОТО
Факт підпалу зафіксували представники громадської організації “Скеля”.
Про це активісти повідомили на сторінці організації у Фейсбуці.
“Сьогодні близько 16.30 між каналом та с. Біла, неподалік мосту, помічена жінка яка підпалила плавні (суху траву та очерет). Поки пожежники набирали воду та гасили полум’я, жіночка підпалювала в іншому місці. В розмові, пані сказала, що підпалювала не вона, а якісь цигани”, – повідомляють активісти.
Вони також зазначають, що, на жаль, громадяни не бажають усвідомити, що такими діями завдають непоправної шкоди флорі і фауні.
“Скільки гине молодих рослин і дерев, хробаків, комах, равликів, польових звірів, птахів, яєць птахів, залишається під землею кротів, згоряє заживо в норах зайців — ні цифрами ні фото не передати. Підпали трави заборонені законом, це — злочин. Якщо бачите такий намір — зупиніть це. Викликайте поліцію, пожежну службу”, – закликають в організації.
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