Біля Тернополя водій в’їхав в автомагазин

07/11/2017 Розмір тексту:

7 листопада о 00:37 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі В.Гаї Тернопільського району.

На виклик оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

По прибуттю встановили, що водій, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення транспортного засобу із автомагазином контейнерного типу. В результаті відбулось загорання автомобіля з подальшим розповсюдженням вогню на автомагазин.

Бійці ДСНС проклали рукавні лінії та розпочали гасіння пожежі. Уже о 00:47 загорання локалізували, а о 01:01 – повністю ліквідували, повідомляють в Управлівнні ДСНС.

Вогонь знищив автомобіль, пошкодив автомагазин на площі 5 м.кв.