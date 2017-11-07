Біля Тернополя водій в’їхав в автомагазин
07/11/2017 0
Розмір тексту:
7 листопада о 00:37 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі В.Гаї Тернопільського району.
На виклик оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
По прибуттю встановили, що водій, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення транспортного засобу із автомагазином контейнерного типу. В результаті відбулось загорання автомобіля з подальшим розповсюдженням вогню на автомагазин.
Бійці ДСНС проклали рукавні лінії та розпочали гасіння пожежі. Уже о 00:47 загорання локалізували, а о 01:01 – повністю ліквідували, повідомляють в Управлівнні ДСНС.
Вогонь знищив автомобіль, пошкодив автомагазин на площі 5 м.кв.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- У Тернополі проти чоловіка розпочали кримінальне провадження через спробу підкупити слідчого
- На Бережанщині найбільше мандатів здобули партії Порошенка і Наливайченка
- На Тернопільщині банк завдав збитків на 2 мільйони гривень
- Колишнього люстратора знову позбавили хлібної посади?
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...