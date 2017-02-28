Біля Тернополя проводять військові вишколи на випадок війни

27/02/2017 Розмір тексту:

Військовослужбовці Тернопільського обласного комісаріату щомісяця організовують вишколи для активної громадськості на полігоні у селі Біла. Кожен вишкіл передбачає шість етапів занять, які проводять професійні інструктори.

Приєднатися до вишколу можна всім охочим, але потрібно попередньо звернутися до обласного комісаріату.

«Військовослужбовці Тернопільського обласного військового комісаріату проводять такі заняття щомісяця. Вишкіл передбачає заняття по тактичній медицині, будові автомата, реальній бойовій стрільбі. Загалом загони територіальної оборони почали формуватися ще у 2015-му році. Їхнє завдання – підтримати правовий режим, дати знання по самозахисту у разі проголошення війни. Загалом навчання проходять у шести ланках: тактична поведінка на полі бою, поводження з вибуховими пристроями, вогонь і гасіння пожеж, перша допомога при пораненнях на полі бою, стрільба. Кожен учасник вишколу проходить ті всі етапи навчання», – каже військовий комісар Тернопільського об’єднаного районного військового комісаріату Микола Бойко.

Загони територіальної оборони створені у всіх населених пунктах області. Поповнити лави територіальних охоронців можуть всі охочі чоловіки та жінки з відповідною фізичною підготовкою та стійким моральним духом.