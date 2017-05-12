Біля Тернополя дощенту згорів автомобіль

12/05/2017 0
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Автомобіль “Wartburg” згорів на вулиці Козацькій у селищі Велика Березовиця.

Як повідомили в управлінні ДСНС, пожежа сталася 11 травня надвечір.

Автомобіль хзнаходився на подвір’ї місцевого мешканця.

Вогонь повністю знищив транспортний засіб.

Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Причина виникнення пожежі та  матеріальні збитки встановлюються.

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