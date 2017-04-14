Біля тернопільського замку хочуть відновити старовинні польські вали

14/04/2017 Розмір тексту:

Довкола замку будуть відновлювати старовинні вали польських часів, а під Катедрою досліджуватимуть катакомбну церкву.

В тернопільській міській раді 13 квітня представили «Програму збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки», повідомляє “20 хвилин“. Краєзнавці, менеджери туристичної галузі, архітектори, історики зібрались для обговорення стану розвитку реставраційних робіт у місті. Кошти на реалізацію програми дадуть із міського бюджету.

Серед головних пунктів програми є фундаментальне дослідження території замку та його підземель. Навпроти фасаду, бастіонів та сходів проведуть детальні розкопки мурів часів Яна Тарновського. Дослідять і підземні камери та мережу підземних ходів під замком.

– В Тернополі, на жаль, немає музею міста, – підкреслив директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. – Це особливо прикро з огляду на те, що 90% відсотків жителів обласного центру не є корінними мешканцями і важливо знайомити їх із минувшиною Тернополя, його багатою історією.

Також передбачено велика кількість місць, де проведуть археологічні розкопки. Крім призамкової території потенційно сенсаційним місцем може виявитись невеличка площа перед катедрою. Саме тут іноземні фахівці з допомогою георадару виявили пустоти, які згідно історичних свідчень можуть свідчити про існування підземної катакомбної церкви. Роботи тут, за словами заступника міського голови Леоніда Бицюри почнуться одразу після Пасхи. Також розкопувати планують частину вулиці Руської від магазину «Неотек» до Надставної церкви, територію від міської ради до Катедри, та Майдан Волі.

– Майдан Волі цікавий для розкопок саме тим, – стверджує тернопільський дослідник Андрій Кір, – що вони тут не будуть утруднювати рух по місту тернополян. Крім того, згідно доступних нам писемних матеріалів, під майданом можуть перетинатися багато підземних ходів, проведених в період заснування міста.

Несподіваною і для самих учасників круглого столу стала інформація, що в Тернополі є лише один об’єкт, внесений у Всеукраїнський реєстр історичних пам’яток – це дім адвоката на вулиці Броварній. Відповідно усі інші історично важливі місця страждають через невідповідний статус. Саме тому в рамках програми проведуть інвентаризацію та паспортизацію всіх давніх пам’яток.

Серед привабливих для туристів об’єктів директор «Туристично-інформаційного центру» виділив також недосліджений підземний хід на вулиці Чорновола, по якому потайки від місцевих жителів водили ув’язнених із споруди колишнього КДБ в сторону залізничного вокзалу та будинків австрійських часів.