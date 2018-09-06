Біля ставка на Тернопільщині люди натрапили на смертоносну знахідку

06/09/2018 0
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5 вересня в Тернопільській області зареєстровано два випадки виявлення боєприпасів часів Другої світової війни.

Зокрема, поблизу ставу в селі Курдибанівка Бучацького району під час проведення земляних робіт  місцеві жителі натрапили на 7 артилерійських снарядів калібром 23 мм.Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Ще один артснаряд, калібром 76 мм виявлено, вилучено та знешкоджено піротехніками ДСНС під час обстеження території в селі Великі Бірки Тернопільського району.

Загалом з початку року в Тернопільській області на поверхню землі піднято 494 вибухонебезпечних предмети часів минулих воєн.

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