Біля села на Тернопільщині невідомі вирізали понад 40 дерев

Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

Прекрасна робота команди Надала

Непогано, але можна краще

Дуже посередньо

Нікудишнє прибирання

Хіба хтось прибирає сніг в Тернополі? Результати