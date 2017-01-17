Біля села на Тернопільщині невідомі вирізали понад 40 дерев

17/01/2017 0
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Державна екологічна інспекція у Тернопільській області виявила біля села Вербятин Бучацького району факт незаконного видалення невстановленими особами зелених насаджень.

Як повідомляє прес-служба ДЕІ, перевіркою виявлено самовільну порізку 42 дерев породи тополя та вільха. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконного видалення зелених насаджень, перевищує 30 тис. грн.

Матеріали справи направлено до Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області для вжиття заходів із встановлення порушників.

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