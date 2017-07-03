Біля ринку серед білого дня обікрали автомобіль

03/07/2017 Розмір тексту:

З заявою про злочин до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся житель смт. Велика Березовиця. Чоловік повідомив, що потерпів від рук невідомих зловмисників.

Як встановили правоохоронці, житель району повертався додому на авто. Неподалік ринку ненадовго зупинився. Допоки його подруга купувала продукти, молодик покинув автівку, аби вигуляти собаку. Транспортний засіб не замкнув.

Згодом до парубка підійшов невідомий та почав випитувати інформацію щодо породи собаки. Незнайомець уміло заговорив власника транспорту і хлопець 1990 року народження навіть не помітив, що з салону викрали гаманець.

Вже по дорозі додому зрозумів, що став жертвою зловмисників. Як наслідок, невідомі викрали готівку в сумі 5500 гривень та особисті документи. За допомогою потерпілі звернулись до поліції.