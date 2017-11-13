Біля ринку орудує шахрай з “гіпнотичними очима”?

13/11/2017 Розмір тексту:

Тернополянку зупинив чоловік на вулиці Живова – схопив за руку, пропонував купити парфуми. За пробник просив гроші, телефон чи золото. Дівчина підозрює, що її хотіли загіпнотизувати, адже після такого “спілкування” їй стало дуже погано. В поліції кажуть, що випадки виманювання грошей та цінностей через гіпноз досить часті, і радять не спілкуватися з незнайомцями на вулиці.

Інцидент стався на вихідних на вул. Живова навпроти зупинки “Ринок”. Тернополянка просто йшла по вулиці, коли її зупинив нібито торговий агент, пише “20 хвилин“.

– Я дуже відкрита і вихована людина, тому не можу просто пройти повз, коли до мене звертаються, – розповідає тернополянка Юлія. – Чоловік казав, що він з місцевого торгового центру, але з якого саме магазину не уточнив. Схопив мене за руку, і дивлячись в очі почав задавати запитання. В нього були дуже гіпнотичні очі. Питав чи маю 30 гривень на придбання пробника. Я відповіла, що ні, бо розуміла, що варто тільки дістати гаманець, як грошей не стане. Я таке по телевізорі бачила, що гіпнотизери спочатку доторкаються до руки, потім до плеча, а потім задають три запитання, на які людина має відповісти “так”, весь час тримаючи зоровий контакт – так було і в мене. Коли він сказав “Може маєш телефон або золото?” я остаточно зрозуміла, що це гіпноз. Я висмикнула руку, а він знову мене схопив, але мені таки вдалось від нього відійти. Розповідаю все це, щоб люди були уважнішими з незнайомцями і не потрапили у подібну ситуацію.

Дівчина запам”ятала лише те, що чоловік був смуглявий, високий, чорнявий та мав гіпнотичні карі очі. Після зустрічі з чоловіком дівчині стало дуже погано, – вона відчуавла головний біль, нудоту, втому. В поліції радять одразу звертатися на 102, навіть якщо шахраї нічого не виманили.

– Випадки такого шахрайства у Тернополі досить часті, – повідомив начальник відділу комунікації Головного управління нацполіції в області Сергій Крета. – Часто зупиняють дітей, занепокоєних на вигляд людей. Найчастіше таким шахрайством займаються роми і діють за розробленим сценарієм. Вони наче психологи, і людина не встигне й оком змигнути, як вона вже розповідає всі проблеми шахрайці, яка обіцяє їх вирішити. Загіпнотизовані люди можуть навіть привести незнайомця до себе додому, який начебто проведе над ними всілякі ритуали. А коли люди отямлюються, залишаються без грошей та прикрас. Радимо не спілкуватися з підозрілими незнайомцями, не дивитися їм в очі, психологічно відгородитися, якомога швидше відійти від таких людей та викликати поліцію.