Біля ринку “на гарячому” спіймали кишенькову злодійку

05/12/2017 Розмір тексту:

На гарячому, при спробі витягнути з кишені пенсіонерки гаманець з грошима, ланівчани піймали злодійку. Подія трапилася 3 грудня у районному центрі. На лінію “102” зателефонували місцеві мешканці і повідомили, що неподалік речового ринку невідома намагалася пограбувати старшу жінку.

За словами начальника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, потерпіла підійшла до торгової точки, витягла гаманець, але поки очікувала своєї черги, поставила його в кишеню. Це помітили двоє перехожих, а одна з них спробувала дістати його. Проте пенсіонерка почула і почала кричати. Їй на допомогу прийшли місцеві мешканці, а саме – громадські активісти. Вони піймали кишенькарів та викликали поліцію.

Василь Бурик каже, що підозрювані – жителі Кременця, які неодноразово попадали у поле зору правоохоронців за схожі злочини. Одна з них в листопаді звільнилася з місць позбавлення волі. Її затримали відповідно до статті 208 КПК. Їй інкримінують статтю 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного засобу, а також перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Керівник місцевої поліції вдячний громадянам за допомогу та співпрацю, оскільки завдяки їхній небайдужості правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних у грабежах, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.