Біля ринку автомобіль збив паркувальника

28/06/2017 0
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ДТП сталось по вул. Шептицького біля овочевого ринку в п’ятницю, 23 червня близько 14:45 год.

Водій Citroen Berlingo наїхав на 44-річного паркувальника пообіді, на місці події були десятки свідків. На щастя, серйозних травм потерпілий не отримав. Патрульні забезпечили охорону місця події, повідомляє “20 хвилин“.

45-річний водій пройшов тест на алкоголь, за вказівкою слідчого. Результат виявився негативний – 0,00% проміле в крові.

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