Біля пам’ятника Шевченку у Кременці вкрали кущі троянд. ФОТО

29/03/2018 Розмір тексту:

Чотири кущі троянд сьогодні вночі викрали у Кременці біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Місце, де ще вчора росли квіти, показує квітникарка Марія.

«Це вже не перший випадок, – каже Марія, – минулої осені тут викопали три кущі, зараз знов чотири. Скоро так нічого не залишиться».

Про те, що про подібні випадки повідомляють поліцію, але наразі зловмисників не знайшли, виданню Терен розповів директор КП «Кременецьблагоустрій» Ігор Хомин.

«Шкода і квітів, і роботи наших працівників, які доглядають міські клумби, – зізнається Ігор Хомин. – У нас часто критикують комунальні служби, а коли таке стається, то ніби й ніхто не помічає».

Злодіїв фіксують камери зовнішнього відео спостереження, але розпізнати їх неможливо.