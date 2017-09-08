Біля пам’ятника Бандері намалювали свастику. ФОТО

08/09/2017 1
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Тернопільським вандалам, здається, чхати на місто, в якому вони живуть. Нелюди продовжують обмальовувати обласний центр безглуздими символами та малюнками.

Так днями «художники» просто «за спиною» у Степан Бандери (позаду пам’ятника) на бруківці намалювали «німецький хрест».

Про це у мережі «Фейсбук» написав місцевий активіст Юрій Суходоляк та додав фото із зображенням «шедевру», виконаного чорною фарбою-спреєм, повідомляє сайт Тернополяни. Розміри свастики доволі великі.

Наразі невідомо імена осіб, які приклалися до псування нещодавно оновленої площі навпроти ОДА. І поки поліція шукає вандалів, виникає єдине питання: невже дурна витівка приносить більше задоволення, ніж ошатний вигляд рідного міста?

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Коментарі (1)

Сергій

08/09/2017

Навіщо репостити подію тижневої давності?

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