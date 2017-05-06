Біля палацу “Березіль” оплесків не чути…

06/05/2017 Розмір тексту:

В своїй останній публікації написав дослівно таке: «З вами рахуються, коли затівають поблизу ваших будинків чергові новобудови»? Навіть передбачити не міг, наскільки похмуро-пророчою виявиться ця фраза.

Бум «дикої» забудови, якій всіма силами опираються мешканці різних районів нашого міста, і за яку, очевидно, варто б посадити на палю народних обранців, що освятили її своїми чесними-пречесними голосами і чесним-пречесним виразом очей, дістався і зеленого закутку масиву «Дружба» – майданчика позаду ПК «Березіль». Тут планують збудувати 9-поверхову будівлю з гаражами та паркінгом. Планує, як повідомлялося, приватне товариство «Еверест-Тер». І, як у нас зазвичай ведеться, без будь-яких узгоджень з мешканцями прилеглих будинків (ну, навіщо потрібні якісь там перемовини, якщо все можна «порішати» в тиші «потрібного» кабінету?).

Звичайно, людям, які віддавна мешкають у цьому затишному районі (вулиці Драгоманова, Пилипа Орлика, Дружби) така «ділова ініціатива» зовсім не до вподоби, адже «під сокиру», вочевидь, підуть усі зелені насадження (як можна судити із живописного малюнка-проекту майбутньої будови). Ну справді, треба ж забезпечити зручний проїзд для майбутніх щасливих власників елітних помешкань. Та й те, що може статися із збудованими більш як півстоліття тому з каменя-черепашника «хрущовками», передбачити нескладно. Але коли такі питання хвилювали в нас забудовників? Такою «дрібницею», як стан комунікацій у навколишніх будинках, цілісністю їхніх стін, як, зрештою, спокоєм людей, можна залюбки знехтувати.

Хитрим елементом цієї чергової будівельної експансії є те, що будівництво нібито має вестися на замовлення самого ПК «Березіль». У зв’язку з цим чомусь пригадується недавня темна історія з крадіжкою з робочих кабінетів закладу 2 пістолетів (газового і пневматичного) і 180 тис. гривень. На перший погляд, між цією історією і замовленням на будівництво – такий же зв’язок, як із бузиною на городі та дядьком у Києві, але… не все буває так, як здається на перший погляд.

Як і слід було чекати, появу перших передвісників майбутньої будови мешканці довколишніх будинків зустріли не оплесками, а їх самих – не з квітами. Коли майстри почали протягувати якісь кабелі, їм не дали завершити цю справу. На зібраннях мешканців будинків за участю депутатів міськради Андрія Шкули та Івана Зіня, а також представника забудовника люди категорично виступають проти будівництва і радяться, як запобігти цій напасті. Усі налаштовані вельми рішуче. Цю рішучість підживлюють розповіді мешканців розташованих неподалік будинків, які вже відчули на собі всю приємність сусідства з подібними новобудовами.

Продовження в цієї історії, безперечно, буде. Чергова зустріч зацікавлених сторін призначена на середу 10 травня. Це – звична обстановка навколо будівництв, рішення про які приймаються внаслідок непевних і непрозорих оборудок, коли інтереси людей повністю ігноруються на догоду її величності вигоді. Дикий капіталізм в усій його красі, попри деклароване на кожному кутку прагнення до Європи…

Ігор Дуда