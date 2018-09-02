Біля “Орнави” посеред дороги горів автомобіль. ВІДЕО
02/09/2018 0
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На вулиці Живова, неподалік “Орнави”, загорівся автомобіль.
Відео пожежі опублікував у групі Тернопільські плітки Юрій Богданович.
“Така спека, що автомобілі загораються на ходу”, – прокоментував чоловік.
Через пригоду був дещо утруднений рух автомобілів.
Така спека, що автомобілі загораються на ходу :)
Опубліковано Юрієм Богдановичем Неділя, 2 вересня 2018 р.
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