Біля очисних споруд під Тернополем знайшли мертвого чоловіка

15/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вранці 14 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про тіло чоловіка, яке лежить біля очисних споруд в селі острів Тернопільського району.

Страшну знахідку вивив житель Буцнева, загиблий, як з’ясувалося, його односелець – 62-річний охоронець агрофірми, на території якої і знаходяться очисні споруди.

Поліцейські встановили, що чоловік випав із вікна другого поверху господарської будівлі. При поверхневому огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше смерть настала в наслідок нещасного випадку.

Інформацію про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,294 / 9.95m