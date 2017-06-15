Біля очисних споруд під Тернополем знайшли мертвого чоловіка

15/06/2017 Розмір тексту:

Вранці 14 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про тіло чоловіка, яке лежить біля очисних споруд в селі острів Тернопільського району.

Страшну знахідку вивив житель Буцнева, загиблий, як з’ясувалося, його односелець – 62-річний охоронець агрофірми, на території якої і знаходяться очисні споруди.

Поліцейські встановили, що чоловік випав із вікна другого поверху господарської будівлі. При поверхневому огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше смерть настала в наслідок нещасного випадку.

Інформацію про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.