Біля міськради знайшли настільки п’яну дівчину, що вона не могла говорити. ФОТО

23/10/2017 0
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«На вулиці Листопадовій дівчина плаче і не може відчинити автомобіль», – звернення такого характеру надійшло екіпажу патрульних 22 жовтня, близько 4-ї години ранку.

За кілька хвилин полісмени прибули на місце події, повідомляють у патрульній поліції.

«Вона була настільки п’яна, що не могла говорити, лише плакала і щораз повторювала, що за кермо не сідала. Ані адреси чи номер мобільного батьків громадянка так і не назвала. Ми доставили дівчину до відділку поліції, аби встановити особу», – розповіла патрульна Анастасія.

Згодом на спецлінію 102 надійшов виклик про безвісти відсутню тернополянку. З’ясувалося, що це одна і та ж особа, яку знайшли патрульні. Інспектори повідомили про її місцезнаходження рідних.

 

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