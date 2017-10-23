Біля міськради знайшли настільки п’яну дівчину, що вона не могла говорити. ФОТО

23/10/2017 Розмір тексту:

«На вулиці Листопадовій дівчина плаче і не може відчинити автомобіль», – звернення такого характеру надійшло екіпажу патрульних 22 жовтня, близько 4-ї години ранку.

За кілька хвилин полісмени прибули на місце події, повідомляють у патрульній поліції.

«Вона була настільки п’яна, що не могла говорити, лише плакала і щораз повторювала, що за кермо не сідала. Ані адреси чи номер мобільного батьків громадянка так і не назвала. Ми доставили дівчину до відділку поліції, аби встановити особу», – розповіла патрульна Анастасія.