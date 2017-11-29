Біля львівської траси вкрали майже 300 метрів огороджувального тросу
Працівники дорожнього підприємства, здійснюючи нічну посипку дороги, помітили, як поблизу одного з сіл Зборівського району невідомий чоловік вантажить у мікроавтобус огороджувальні троси.
Про подію повідомили поліцейських.
Оскільки все відбувалося на межі Тернопільської та Львівської областей і крадій, втікаючи з місця події, направлявся в бік Бродів, про це були поінформовані місцеві поліцейські. На в’їзді до райцентру автомобіль «Мерседес-Спрінтер» зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції. У салоні було виявлено три відрізки металевого тросу кожна довжиною майже сто метрів та болгарка з допомогою якої їх зрізали.
Зловмисником виявився житель Львова, 1967 року народження. У нього вилучили речові докази та за фактом крадіжки співробітники Зборівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження.
Поліцейські Львівщини та Тернопільщини перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь.
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