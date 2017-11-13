Біля кладовища на Тернопільщині загинув молодий чоловік

13/11/2017 Розмір тексту:

Під колесами автомобіля загинув чоловік. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 листопада. На лінію “102” надійшло повідомлення від жителя Бучача. Чоловік повідомив, що у селі Трибухівці, неподалік цвинтаря, лежить чоловік.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Проте медики лише констатували смерть невідомого, а причина нещастя – дорожньо-транспортна пригода.

Уже у ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що загиблий – місцевий житель, 1984 року народження. Свідки кажуть, що того дня бачили його у стані алкогольного сп’яніння. Зараз правоохоронці встановлюють автомобіль та розшукують водія, який, збивши чоловіка, втік з місця автопригоди.

Слідчі вилучили деталі автомобіля, бампер та підкрильники. Ймовірно, це автомобілі марки Volkswagen Caddy, Volkswagen Polo, Seat Inca чи Seat Ibiza.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто проїжджав даним селом близько 20:30 і можливо у камеру відеореєстратора потрапив автомобіль, причетний до ДТП, звертатися на лінію “102” або за номерами телефонів: (0354)42-12-45, 0976623711. Анонімність гарантується, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.