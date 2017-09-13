Біля “Христі” чоловікові встромили ножа у живіт
13/09/2017 0
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Неподалік магазину «Христя», що на вулиці Протасевича під час конфлікту з чоловіками один запхав другому ножа в живіт.
Друг, який був в той час поруч, одразу викликав поліцейських. Вони детально описали кривдника. Він, за їх словами, побіг в напрямку Гаївського перехрестя.
Пораненому правоохоронці викликали швидку, його госпіталізували, повідомляє TeNews.
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