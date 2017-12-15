Біля двох тернопільських шкіл дітям загрожує небезпека

15/12/2017 Розмір тексту:

Про небезпеку, що чатує на маленьких тернополян та й просто перехожих написала на сайт міськради пані Надія.

Річ у тім, що на вулиці Морозенка неподалік шкіл та дитячої поліклініки уже місяці хтось поцупив чи просто зняв кришку з каналізаційного люка, пише Реально.

“На проїзді біля стадіону 28 і 29 шкіл (Морозенка 7) вже давно немає кришки від каналізаційного люка. По цій ділянці щодня їдуть багато авто, ходять діти, недалеко дитяча поліклініка і пошта, куди ходять маленькі дітки, пенсіонери. Потрібно закрити отвір каналізаційного люка, щоб не допустити трагічного випадку. Куди звертатись, щоб вирішити цю проблему?”, – написала жінка.