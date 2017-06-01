Біля дороги на Тернопільщині знайшли труп чоловіка

01/06/2017 Розмір тексту:

Труп невідомого чоловіка виявили у селі Дунаїв Кременецького району.

Про це на лінію “102” 31 травня о 00:05 повідомив фельдшер бригади швидкої допомоги, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що невідомий – це місцевий житель, 1972 року народження. Його тіло знаходилося на узбіччі проїжджої частини за тридцять метрів від місцевого бару. На тілі слідчі виявили тілесні ушкодження – розсічення правої надбрівної дуги та потиличної ділянки голови.

Працівники поліції вважають, що травми чоловік ймовірно отримав внаслідок наїзду невстановленого транспортного засобу.

Обставини події встановлюються. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.