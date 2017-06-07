Біля дороги на Тернопільщині знайшли снаряд

07/06/2017 0
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Загалом протягом 6-7 червня в області виявили три боєприпаси часів Другої світової війни.

Так, 6 червня о 12:30 на полі технічних культур в с. Воробіївка Зборівського району місцевими жителями виявлено 152 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Того ж дня о 17:00 в с. Баранівка Бережанського району виявлено 76 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

7 червня о 1:20 поблизу польової дорогои Юстинівка – Вівся Підгаєцького району виявлено 100 артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після проведення обстеження території, прилеглої до місця небезпечної знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху, повідомляють в управлінні ДСНС.

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