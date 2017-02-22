Біля Чорткова знайшли дев’ять реактивних снарядів

22/02/2017 0
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У Чортківському районі знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

21 лютого о 18:00 в Чортківському районі групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів, часів Другої світової війни. Зокрема, 2 артснаряди калібром 76 та 105 мм, виявлених 20 лютого на території колишньої швейної фабрики, на вул. Шевченка, 4, в м. Чортків та 9 реактивних снарядів калібром 82 та 132 мм, піднятих цього ж дня на  поверхню землі в лісосмузі на околиці Чорткова.

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