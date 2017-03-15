Біля “білого дому” в Тернополі горіли шини. ВІДЕО

14/03/2017 3
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Неподалік адмінприміщення Тернопільської обласної державної адміністрації відбулася акція на підтримку затриманих правоохоронцями учасників блокади торгівлі з окупованими територіями.

Як повідомляє Галас, перед сходами в адмінбудинок з’явилися шини. В акції, яка розпочалася опівночі, брали участь кілька десятків осіб. Серед них – активісти “Автомайдану”, “Самооборони”, кілька депутатів місцевих рад з “Самопомочі” та “Свободи”.

“Народ перед Тернопільською ОДА збирається, і це чудесно”, – написав у Facebook лідер тернопільського «Автомайдану» Ігор Василів.

Кілька годин перед тим місцевий “Автомайдан” у зв’язку з подіями на Донбасі оголосив мобілізацію своїх прихильників.

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Коментарі (3)

сашко

15/03/2017

барна молодець, послухайте уважно з ким він розмовляе, страшно стае як себе нагло ведуть ці люди, чи хочете щоб вони керували, боже зборони нас від таких захисників

Анонімний

15/03/2017

я катагорично проти,е закон,і його мають дотримуватися всі

Правда

14/03/2017

Молодці хлопці гадів потрібно викурювати та нищити.

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