Біля Бандери буде нью-ейдж

17/02/2017 0
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Концепцію реконструкції пару імені Тараса Шевченка розробили представники молодіжної ініціативи URBAN.te, за концепцією яких, до слова, минулоріч було реконструйовано “Циганку”.

Напередодні молоді архітектори громадської ініціативи «URBAN.te» презентували новий проект  – концепцію “Скверу волонтерів пам’яті Віктора Гурняка” а також проект ремонту вулиці Чорновола.  Цього року креативна молодь вже має нові ідеї. Заплановану реконструкцію розпочнуть із площі біля пам’ятника Степану Бандері, розповідає начальник управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології ТМР  Олег Соколовський.

Вже закуплені насадження для здійснення благоустрою парку, буде оновлений тротуар поблизу облдержадміністрації.  Поблизу пам’ятника Степану Бандері планується бетонні плити замінити бруківкою з візерунком вишивки. Молоді архітектори передбачили не традиційну вишиванку, а більше нью-ейдж.

При реконструкції парку буде враховано потреби тернополян, зокрема, будуть облаштовані стежки у тих місцях, де вони з’явилися внаслідок руху людей. Тобто, будуть прокладені нові, зручні маршрути курсування парком, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.

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