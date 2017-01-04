Біля автовокзалу насмерть збили чоловіка

03/01/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка. Його ще 28 грудня близько 19:00 у Тернополі на вулиці Живова, навпроти автовокзалу, збив водій автомобіля “Daewoo lanos”.

Потерпілий переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу. В результаті удару чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом основи черепа госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги.

2 січня невідомий помер. Проте особа його до цього часу залишається невстановленою. На вигляд загиблому 50 років, зріст 1,70, лисий з сивою бородою. Cмуглявий, худорлявої статури.

На момент ДТП був одягнутий в чорну балонову куртку, сині джинси, чорні зимові черевики та чорну в’язану шапку. На шиї мав сірий шарф. Хто бачив чоловіка і можливо знає його, правоохоронці просять повідомити на лінію “102″.