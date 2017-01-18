Більшість тернопільських нардепів не посоромилися отримати компенсацію за оренду житла у Києві

25/01/2016 Розмір тексту:

У грудні 2015 року 177 народних депутатів отримали компенсації на оренду житла або знімання готельного номера.

Відповідний список оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Серед депутатів, які отримали компенсацію, фігурують імена бізнесменів з мільйонними доходами, таких як Олександр Вілкул, Дмитро і Михайло Добкіни, Михайло Ланьо.

Також у списку є віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, депутати Юрій Береза, Євген Дейд, Михайло Гаврилюк; члени БПП – екс-глава Нацбанку Степан Кубів, депутати Єгор Фірсов, Руслан Сольвар, Валерій Пацкан; глава фракції Самопоміч Олег Березюк; депутат від Радикальної партії Олена Кошелєва та інші.

Крім того, компенсацію отримав екс-регіонал, член депутатської групи Відродження Станіслав Берьозкін, який посів 38 місце в рейтингу Forbes “100 найбагатших – 2015”, пише Економічна правда.

Серед народних обранців з Тернопільщини від компенсації відмовився лише Роман Заставний.