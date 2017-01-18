Більшість тернопільських нардепів не посоромилися отримати компенсацію за оренду житла у Києві

25/01/2016 2
Розмір тексту:
версія для друку

У грудні 2015 року 177 народних депутатів отримали компенсації на оренду житла або знімання готельного номера.

Народний депутат, нардеп, Верховна Рада, грошіВідповідний список оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Серед депутатів, які отримали компенсацію, фігурують імена бізнесменів з мільйонними доходами, таких як Олександр Вілкул, Дмитро і Михайло Добкіни, Михайло Ланьо.

Також у списку є віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, депутати Юрій Береза, Євген Дейд, Михайло Гаврилюк; члени БПП – екс-глава Нацбанку Степан Кубів, депутати Єгор Фірсов, Руслан Сольвар, Валерій Пацкан; глава фракції Самопоміч Олег Березюк; депутат від Радикальної партії Олена Кошелєва та інші.

Крім того, компенсацію отримав екс-регіонал, член депутатської групи Відродження Станіслав Берьозкін, який посів 38 місце в рейтингу Forbes “100 найбагатших – 2015”, пише Економічна правда.

Серед народних обранців з Тернопільщини від компенсації відмовився лише Роман Заставний.

  • Теги:

Коментарі (2)

tatysho-vasya

18/01/2017

“Непогана” компанія для наших галицько-подільських патріЙотичних нардепів: брати Добкіни, Шурік Вілкул, Міша Ліньо та інші “найбідніші”. Як тут не позаздрити позиції наших заср…, обранців “разом з народом”. І в горі, і в радості. І ніщо, крім бабл…, смерті нас не розлучить…
Тішить лише те, що хоча б один не втратив почуття міри та … ще чогось.

Ольга

26/01/2016

Якщо передбачено законом- для чого соромити нардепів?

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
17 / 0,307 / 9.53m