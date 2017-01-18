Більшість тернопільських нардепів не посоромилися отримати компенсацію за оренду житла у Києві
У грудні 2015 року 177 народних депутатів отримали компенсації на оренду житла або знімання готельного номера.
Відповідний список оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Серед депутатів, які отримали компенсацію, фігурують імена бізнесменів з мільйонними доходами, таких як Олександр Вілкул, Дмитро і Михайло Добкіни, Михайло Ланьо.
Також у списку є віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, депутати Юрій Береза, Євген Дейд, Михайло Гаврилюк; члени БПП – екс-глава Нацбанку Степан Кубів, депутати Єгор Фірсов, Руслан Сольвар, Валерій Пацкан; глава фракції Самопоміч Олег Березюк; депутат від Радикальної партії Олена Кошелєва та інші.
Крім того, компенсацію отримав екс-регіонал, член депутатської групи Відродження Станіслав Берьозкін, який посів 38 місце в рейтингу Forbes “100 найбагатших – 2015”, пише Економічна правда.
Серед народних обранців з Тернопільщини від компенсації відмовився лише Роман Заставний.
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Коментарі (2)
tatysho-vasya18/01/2017
“Непогана” компанія для наших галицько-подільських патріЙотичних нардепів: брати Добкіни, Шурік Вілкул, Міша Ліньо та інші “найбідніші”. Як тут не позаздрити позиції наших заср…, обранців “разом з народом”. І в горі, і в радості. І ніщо, крім бабл…, смерті нас не розлучить…
Тішить лише те, що хоча б один не втратив почуття міри та … ще чогось.
Ольга26/01/2016
Якщо передбачено законом- для чого соромити нардепів?