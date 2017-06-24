Більше восьми мільйонів гривень податків сплатило видобувне підприємство у Скалатській громаді

Окрім такого значного наповнення державної скарбниці, підприємство забезпечує і високу середню заробітну плату своїм працівникам.

– Усього за минулий рік наше підприємство сплатило 8 млн. 249 тис. грн. податків, у той час як за 2015, наприклад, 6 млн. 161 тис. грн. Тобто бачимо, що надходження до державного, а відповідно і місцевого бюджетів – збільшуються. Свої податкові зобов’язання ми виконуємо завжди вчасно і у повному обсязі, – зазначає директор Полупанівського карєру Ігор Штогрин.

Варто вказати, що із загальної суми сплат, більше 50 тис. грн. – це екологічний податок, майже 30 тис. грн. – військовий збір, а 687 тис. – оренда плата за землю.

Окрім значних податків, забезпечує підприємство і високу середню заробітну плату. Станом на минулий рік її показник був на рівні 6 323 грн., до порівняння за даними Держстату України у грудні 2016-го року середня заробітна плата на Тернопіллі становила 4 781 грн. Таку оплату на підприємстві отримує понад сотня людей, більшість із них – мешканці Підволочиського краю. У порівнянні із 2015 роком кількість працівників збільшилася на 11 чоловік, а середня заробітна плата зросла на 980 грн.