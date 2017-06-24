Більше восьми мільйонів гривень податків сплатило видобувне підприємство у Скалатській громаді
ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість», що працює на Полупанівському кар’єрі у Скалатській ОТГ, за 2016 рік сплатило до бюджету понад 8 мільйонів податків і зборів.
Окрім такого значного наповнення державної скарбниці, підприємство забезпечує і високу середню заробітну плату своїм працівникам.
– Усього за минулий рік наше підприємство сплатило 8 млн. 249 тис. грн. податків, у той час як за 2015, наприклад, 6 млн. 161 тис. грн. Тобто бачимо, що надходження до державного, а відповідно і місцевого бюджетів – збільшуються. Свої податкові зобов’язання ми виконуємо завжди вчасно і у повному обсязі, – зазначає директор Полупанівського карєру Ігор Штогрин.
Варто вказати, що із загальної суми сплат, більше 50 тис. грн. – це екологічний податок, майже 30 тис. грн. – військовий збір, а 687 тис. – оренда плата за землю.
Окрім значних податків, забезпечує підприємство і високу середню заробітну плату. Станом на минулий рік її показник був на рівні 6 323 грн., до порівняння за даними Держстату України у грудні 2016-го року середня заробітна плата на Тернопіллі становила 4 781 грн. Таку оплату на підприємстві отримує понад сотня людей, більшість із них – мешканці Підволочиського краю. У порівнянні із 2015 роком кількість працівників збільшилася на 11 чоловік, а середня заробітна плата зросла на 980 грн.
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