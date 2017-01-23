Більше тисячі людей з’єднали живим ланцюгом Тернопільщину і Хмельниччину. ВІДЕО

Більше тисячі людей прийшли на береги річки Збруч на межі двох областей – Тернопільської і Хмельницької. Саме тут 98 років тому пролягав кордон між Українською народною та Західно-Українською народною республікою, повідомляє 24 Канал.

Зі сторони Хмельниччини люди несли синій стяг, а з Тернопільщини – жовтий. Символічно на мості два регіони з’єднали їх в український прапор.